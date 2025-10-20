Milano 13:24
42.298 +1,29%
Nasdaq 17-ott
24.818 0,00%
Dow Jones 17-ott
46.191 +0,52%
Londra 13:24
9.390 +0,38%
Francoforte 13:23
24.101 +1,13%

Francoforte: andamento rialzista per Siemens Energy

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: andamento rialzista per Siemens Energy
Avanza il leader delle energie rinnovabili, che guadagna bene, con una variazione del 2,43%.
Condividi
```