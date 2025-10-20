Francoforte: andamento sostenuto per HeidelbergCement

(Teleborsa) - Balza in avanti la compagnia del cemento tedesca
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,31%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di HeidelbergCement
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il big cementiero tedesco
rispetto all'indice.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 192,9 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 196,2. Il peggioramento di HeidelbergCement
è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 190,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)