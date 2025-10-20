Francoforte: andamento sostenuto per HeidelbergCement

compagnia del cemento tedesca

(Teleborsa) - Balza in avanti la, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,31%.A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso ilrispetto all'indice.Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 192,9 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 196,2. Il peggioramento diè evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 190,8.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)