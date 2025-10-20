Milano 13:24
Francoforte: andamento sostenuto per HeidelbergCement

(Teleborsa) - Balza in avanti la compagnia del cemento tedesca, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,31%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di HeidelbergCement evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il big cementiero tedesco rispetto all'indice.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 192,9 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 196,2. Il peggioramento di HeidelbergCement è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 190,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
