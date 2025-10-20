Milano 13:24
Francoforte: brillante l'andamento di Commerzbank

(Teleborsa) - Avanza la banca tedesca, che guadagna bene, con una variazione del 2,53%.

Lo scenario su base settimanale di Commerzbank rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il quadro tecnico della banca d'affari suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 30,14 Euro con tetto rappresentato dall'area 30,57. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 29,88.

