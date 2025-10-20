Francoforte: positiva la giornata per Stroeer

(Teleborsa) - Bene Stroeer
, con un rialzo del 2,02%.
La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del Germany MDAX
, ad evidenza del fatto che il movimento di Stroeer
subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.
Le implicazioni di medio periodo di Stroeer
confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 40,63 Euro con primo supporto visto a 40,18. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 39,87.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)