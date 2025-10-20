Milano 13:25
Migliori e peggiori
Francoforte: positiva la giornata per Stroeer
(Teleborsa) - Bene Stroeer, con un rialzo del 2,02%.

La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del Germany MDAX, ad evidenza del fatto che il movimento di Stroeer subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.


Le implicazioni di medio periodo di Stroeer confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 40,63 Euro con primo supporto visto a 40,18. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 39,87.

