Francoforte: andamento sostenuto per Stroeer

(Teleborsa) - Bene Stroeer
, con un rialzo del 2,09%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Stroeer
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Stroeer
rispetto all'indice.
Lo status tecnico di medio periodo di Stroeer
ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 37,07 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 38,22, mentre il primo supporto è stimato a 35,92.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)