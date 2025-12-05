Milano 14:21
Francoforte: andamento sostenuto per Stroeer
(Teleborsa) - Bene Stroeer, con un rialzo del 2,09%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Stroeer evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Stroeer rispetto all'indice.


Lo status tecnico di medio periodo di Stroeer ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 37,07 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 38,22, mentre il primo supporto è stimato a 35,92.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
