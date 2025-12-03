Milano 14:56
43.501 +0,34%
Nasdaq 2-dic
25.556 0,00%
Dow Jones 2-dic
47.474 0,00%
Londra 14:56
9.691 -0,11%
Francoforte 14:56
23.729 +0,08%

Francoforte: balza in avanti Stroeer

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per Stroeer, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,19%.

L'andamento di Stroeer nella settimana, rispetto al Germany MDAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 34,57 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 35,32. Il peggioramento di Stroeer è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 34,13.

