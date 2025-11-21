Milano 10:21
42.733 -0,43%
Nasdaq 20-nov
24.054 0,00%
Dow Jones 20-nov
45.752 -0,84%
Londra 10:21
9.488 -0,42%
Francoforte 10:21
23.137 -0,61%

Francoforte: balza in avanti Stroeer

Migliori e peggiori
Francoforte: balza in avanti Stroeer
(Teleborsa) - Seduta positiva per Stroeer, che avanza bene del 2,23%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Stroeer evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Stroeer rispetto all'indice.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 33,68 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 34,83. Il peggioramento di Stroeer è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 32,92.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```