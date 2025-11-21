Francoforte: balza in avanti Stroeer

(Teleborsa) - Seduta positiva per Stroeer
, che avanza bene del 2,23%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Stroeer
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Stroeer
rispetto all'indice.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 33,68 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 34,83. Il peggioramento di Stroeer
è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 32,92.
