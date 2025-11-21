Milano 10:21
42.733 -0,43%
Nasdaq 20-nov
24.054 0,00%
Dow Jones 20-nov
45.752 -0,84%
Londra 10:21
9.488 -0,42%
Francoforte 10:21
23.137 -0,61%

Francoforte: andamento rialzista per Stroeer

Apprezzabile rialzo per Stroeer, in guadagno del 2,23% sui valori precedenti.
