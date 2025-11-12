Milano 9:55
44.876 +0,98%
Nasdaq 11-nov
25.533 0,00%
Dow Jones 11-nov
47.928 +1,18%
Londra 9:55
9.906 +0,06%
24.348 +1,08%

Francoforte: andamento rialzista per Stroeer

Migliori e peggiori
Francoforte: andamento rialzista per Stroeer
(Teleborsa) - Rialzo marcato per Stroeer, che tratta in utile del 3,26% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Germany MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di Stroeer rispetto al Germany MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il quadro tecnico di Stroeer suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 34,28 Euro con tetto rappresentato dall'area 35,13. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 33,72.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```