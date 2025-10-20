Milano 13:26
Francoforte: scambi negativi per Fraport

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Rosso per il gestore dell'aeroporto di Francoforte, che sta segnando un calo dell'1,94%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Fraport più pronunciata rispetto all'andamento del Germany MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Tecnicamente, Fraport è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 76,88 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 75,13. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 78,63.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
