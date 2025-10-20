Milano 13:27
Germania, Prezzi produzione (MoM) in settembre
Germania, Prezzi produzione in settembre su base mensile (MoM) -0,1%, in aumento rispetto al precedente -0,5% (la previsione era +0,1%).

