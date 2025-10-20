Giana (Aspi): "Sinergia Aiscat e Polizia per la sicurezza della mobilità"

(Teleborsa) - Garantire una retesempre più sicura attraverso la condivisione di esperienze, buone pratiche e progetti comuni: è questo l’obiettivo al centro della due giorni di lavori organizzata a Trieste da Aiscat e Polizia Stradale, che ha riunito oltre 200 delegati italiani ed europei per rafforzare le sinergie tra concessionarie, Istituzioni e Polizia stradale. Un messaggio lanciato dalle autorità locali, nazionali e internazionali intervenute alle tavole rotonde con delegati delle Società concessionarie autostradali italiane, dirigenti della Polizia Stradale, autorevoli rappresentanti dei Ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Interno, nonché prestigiosi esponenti delle Istituzioni nazionali e locali e di importanti delegati del mondo delle concessionarie europee che si sono dati appuntamento per riconsolidare le forti sinergie e tracciare il futuro dell’intero sistema.“Le donne e gli uomini che ogni giorno lavorano sulle nostre autostrade, ci ricordano il valore della profonda sinergia tra Polizia di Stato e Aiscat: un’alleanza strategica nel segno della sicurezza”. È quanto afferma Arrigo, Amministratore delegato di Autostrade per l’Italia e Vicepresidente di Aiscat, nel corso dell’iniziativa promossa da Aiscat e Polizia Stradale a Trieste:“Come accade in questa “due giorni” - aggiunge Giana - è fondamentale condividere tra operatori del settore i passi avanti compiuti e le buone pratiche da replicare a livello nazionale. In un contesto che vede la mobilità su gomma confermarsi colonna portante del sistema dei trasporti in Italia, la sicurezza resta alla base di qualsiasi iniziativa strategica di Autostrade per l’Italia ed è declinata in tutte le sue accezioni: sicurezza della mobilità, sicurezza delle infrastrutture, sicurezza sul lavoro. In questo