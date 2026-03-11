Milano 13:10
KLM cancella tutti i voli per Dubai fino al 28 marzo

Economia, Trasporti
(Teleborsa) - La compagnia aerea olandese KLM (parte del gruppo Air France KLM) ha deciso di cancellare tutti i voli per Dubai fino al 28 marzo incluso "a causa dei continui disordini in Medio Oriente".

"La sicurezza dei nostri passeggeri e dell'equipaggio è sempre la nostra massima priorità - si legge in una nota - Comprendiamo che questa decisione avrà un impatto significativo sui nostri viaggiatori e stiamo facendo tutto il possibile per tenerli costantemente informati".

A causa di quanto sta accadendo in Medio Oriente, KLM non volerà nemmeno per Riyadh e Dammam fino a giovedì 12 marzo incluso.
