KLM cancella tutti i voli per Dubai fino al 28 marzo

(Teleborsa) - La compagnia aerea olandese KLM
(parte del gruppo Air France KLM
) ha deciso di cancellare tutti i voli per Dubai fino al 28 marzo incluso
"a causa dei continui disordini in Medio Oriente".
"La sicurezza dei nostri passeggeri e dell'equipaggio è sempre la nostra massima priorità - si legge in una nota - Comprendiamo che questa decisione avrà un impatto significativo
sui nostri viaggiatori e stiamo facendo tutto il possibile per tenerli costantemente informati".
A causa di quanto sta accadendo in Medio Oriente, KLM non volerà nemmeno per Riyadh e Dammam
fino a giovedì 12 marzo incluso.