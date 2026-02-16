"Ambra Sabatini. A un metro dal traguardo", Aspi: il docufilm dell'atleta in occasione di Milano-Cortina 2026

(Teleborsa) - Cadere, rialzarsi e ricominciare a vivere grazie allo sport, alla determinazione e alla volontà di non arrendersi mai. È la storia dipiù volte medaglia d'oro e detentrice del record mondiale nei 100 metri, raccontata nelIl film, distribuito da Adler Entertainment e prodotto da Giffoni Innovation Hub e Blackbox Multimedia, è realizzato in collaborazione coned è stato proiettato nel Salone d'Onore di Casa Italia Milano Cortina 2026 in Triennale Milano, nell'ambito del panel "Rinascere attraverso lo sport".All'incontro, che ha preceduto la proiezione, hanno partecipato, tra gli altri, il Presidente del CONI, l'Amministratore Delegato di Autostrade per l'Italiae il regista, in un dialogo con il giornalista e conduttore sportivo. Al centro della conversazione, il docufilm sul percorso umano e sportivo dell'atleta dopo il grave incidente stradale del 2019, la forza di rimettersi in gioco e il valore dello sport come leva di rinascita personale e collettiva.Il docufilm rappresenta anche un tassello fondamentale dell'impegno di Autostrade per l'Italia nellae dei comportamenti responsabili alla guida. Attraverso la testimonianza di Sabatini, il Gruppo rafforza il proprio impegno nel diffondere una cultura della prevenzione, della consapevolezza e del rispetto delle regole, a tutela di chi viaggia e di chi ogni giorno lavora lungo la rete autostradale."Dopo l'incidente ho capito che la mia vita non era finita, ma stava semplicemente cambiando direzione. Lo sport mi ha insegnato a guardare avanti e a credere di nuovo nei miei sogni. Oggi sento la responsabilità di utilizzare la mia storia per sensibilizzare sull'importanza della sicurezza stradale e per dire ai ragazzi che anche a un metro dal traguardo non bisogna mai smettere di crederci", ha affermato"Lavoriamo ogni giorno per rendere la nostra rete sempre più sicura – afferma–. La sicurezza, per noi, non rappresenta soltanto un obiettivo operativo, ma un valore culturale da promuovere e condividere: per questo siamo da tempo impegnati in campagne di sensibilizzazione volte a incoraggiare comportamenti di guida responsabili. La testimonianza di Ambra Sabatini è un esempio straordinario di forza e consapevolezza: insieme a lei, proseguiamo il nostro impegno per una cultura della sicurezza sempre più radicata, a tutela di chi viaggia e di chi opera quotidianamente sulla nostra rete".è da diversi annidedicate alla sicurezza stradale, con particolare attenzione ai periodi di maggiore traffico, come le festività, e racconta la sua esperienza nelle scuole attraverso il progetto "Non chiudere gli occhi" parlando alle nuove generazioni di sicurezza e comportamenti corretti alla guida."Con la presentazione del docufilm, Autostrade per l'Italia – conclude la nota – rinnova il proprio impegno a favore di una mobilità sempre più sicura, sostenibile e responsabile, anche in occasione dei Grandi Eventi, unendo infrastrutture moderne e azioni concrete di educazione civica per contribuire alla sicurezza dei viaggiatori".