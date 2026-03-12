Scuola, cambiano deroghe a mobilità insegnanti per figli e genitori over 65

"Si è conclusa
in breve tempo la contrattazione integrativa sulla mobilità
. Ci sono alcuni cambiamenti per quanto riguarda le deroghe per i neo immessi in ruolo"
. Lo annuncia Stefano Cavallini a margine del tavolo aperto all'Aran.
Cavallini ha ricordato che, per quanto concerne le deroghe, "si è passati, per quanto riguarda i figli, da 16 a 14 anni,
mentre si è abolito l'avvicinamento ai genitori ultraessantacinquenni
".
"L'ANIEF
nel suo insieme sta proponendo degli emendamenti
per quanto riguarda l'assegnazione provvisoria
e per allargare nuovamente tutte queste deroghe
relativamente ai trasferimenti annuali, quindi per le assegnazioni provvisorie per il comparto scuola", ha concluso il sindacalista.
"