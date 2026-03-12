Milano 17:26
Scuola, cambiano deroghe a mobilità insegnanti per figli e genitori over 65

L'Anief si sta impegnando su emendamento per rimuovere lo stop al riavvicinamento ai genitori anziani

"Si è conclusa in breve tempo la contrattazione integrativa sulla mobilità. Ci sono alcuni cambiamenti per quanto riguarda le deroghe per i neo immessi in ruolo". Lo annuncia Stefano Cavallini a margine del tavolo aperto all'Aran.

Cavallini ha ricordato che, per quanto concerne le deroghe, "si è passati, per quanto riguarda i figli, da 16 a 14 anni, mentre si è abolito l'avvicinamento ai genitori ultraessantacinquenni".


"L'ANIEF nel suo insieme sta proponendo degli emendamenti per quanto riguarda l'assegnazione provvisoria e per allargare nuovamente tutte queste deroghe relativamente ai trasferimenti annuali, quindi per le assegnazioni provvisorie per il comparto scuola", ha concluso il sindacalista.

