In evidenza Lululemon Athletica sul listino di New York

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Rialzo per il distributore di abbigliamento tecnico sportivo, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,28%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Lululemon Athletica evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Lululemon Athletica rispetto all'indice.


Lo status tecnico di Lululemon Athletica mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 172,7 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 178,1. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 169,1.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
