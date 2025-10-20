In evidenza Lululemon Athletica sul listino di New York

(Teleborsa) - Rialzo per il distributore di abbigliamento tecnico sportivo
, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,28%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Lululemon Athletica
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Lululemon Athletica
rispetto all'indice.
Lo status tecnico di Lululemon Athletica
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 172,7 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 178,1. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 169,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)