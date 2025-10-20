Milano
13:28
42.312
+1,33%
Nasdaq
17-ott
24.818
0,00%
Dow Jones
17-ott
46.191
+0,52%
Londra
13:28
9.389
+0,37%
Francoforte
13:27
24.113
+1,18%
Lunedì 20 Ottobre 2025, ore 13.44
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Londra: nuovo spunto rialzista per Babcock International Group
Londra: nuovo spunto rialzista per Babcock International Group
Migliori e peggiori
,
In breve
20 ottobre 2025 - 09.50
Apprezzabile rialzo per l'
azienda britannica specializzata nei servizi di ingegneria, difesa e aerospazio
, in guadagno del 2,89% sui valori precedenti.
Condividi
Leggi anche
Londra: in calo Babcock International
Londra: scambi negativi per Babcock International
Londra: in calo Babcock International
Londra: risultato positivo per Babcock International
Argomenti trattati
Babcock International
(8)
Titoli e Indici
Babcock International
+2,97%
Altre notizie
Londra: scambi negativi per Babcock International Group
Londra: andamento negativo per Babcock International Group
Londra: in calo Babcock International Group
Londra: calo per Babcock International Group
Londra: positiva la giornata per Babcock International
Londra: rosso per Babcock International Group
Guide
TFR in azienda o versato nel fondo pensione? Cosa è meglio: pro e contro di ogni scelta
Il lavoratore dipendente, entro sei mesi dalla prima assunzione, è tenuto a scegliere se lasciare il TFR in azienda o versarlo in un fondo pensione.
leggi tutto