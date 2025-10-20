Milano 13:28
42.312 +1,33%
Nasdaq 17-ott
24.818 0,00%
Dow Jones 17-ott
46.191 +0,52%
Londra 13:28
9.389 +0,37%
Francoforte 13:27
24.113 +1,18%

Londra: nuovo spunto rialzista per Babcock International Group

Migliori e peggiori, In breve
Londra: nuovo spunto rialzista per Babcock International Group
Apprezzabile rialzo per l'azienda britannica specializzata nei servizi di ingegneria, difesa e aerospazio, in guadagno del 2,89% sui valori precedenti.
Condividi
```