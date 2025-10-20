Milano 13:28
Londra: nuovo spunto rialzista per St. James's Place

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società specializzata in servizi di consulenza e gestione patrimoniale, con una variazione percentuale dell'1,84%.

Se si analizza l'andamento del titolo con il FTSE 100 su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di St. James's Place. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, St. James's Place evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 13,35 sterline. Primo supporto a 13,17. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 13,06.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
