Londra: scambi al rialzo per Rolls-Royce Holdings

produttore di motori per l'industria aeronautica, navale ed energetica

FTSE 100

(Teleborsa) - Scambia in profit il, che lievita del 2,54%.La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del, ad evidenza del fatto che il movimento disubisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 11,25 sterline con tetto rappresentato dall'area 11,35. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 11,18.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)