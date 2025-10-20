Milano 13:28
42.312 +1,33%
Nasdaq 17-ott
24.818 0,00%
Dow Jones 17-ott
46.191 +0,52%
Londra 13:28
9.389 +0,37%
Francoforte 13:27
24.113 +1,18%

Londra: scambi al rialzo per Rolls-Royce Holdings

Migliori e peggiori, Trasporti, Industria
Londra: scambi al rialzo per Rolls-Royce Holdings
(Teleborsa) - Scambia in profit il produttore di motori per l'industria aeronautica, navale ed energetica, che lievita del 2,54%.

La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE 100, ad evidenza del fatto che il movimento di Rolls-Royce Holdings subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.


Il quadro tecnico di Rolls-Royce Holdings suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 11,25 sterline con tetto rappresentato dall'area 11,35. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 11,18.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```