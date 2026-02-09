Milano 17:35
Londra: positiva la giornata per Rolls-Royce Holdings

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il produttore di motori per l'industria aeronautica, navale ed energetica, che tratta in utile del 2,20% sui valori precedenti.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Rolls-Royce Holdings più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Tecnicamente, Rolls-Royce Holdings è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 12,64 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 12,42. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 12,86.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
