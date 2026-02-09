Londra: positiva la giornata per Rolls-Royce Holdings

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il produttore di motori per l'industria aeronautica, navale ed energetica
, che tratta in utile del 2,20% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Rolls-Royce Holdings
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Tecnicamente, Rolls-Royce Holdings
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 12,64 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 12,42. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 12,86.
