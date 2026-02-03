Londra: positiva la giornata per Rolls-Royce Holdings

(Teleborsa) - Balza in avanti il produttore di motori per l'industria aeronautica, navale ed energetica
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,23%.
La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE 100
, ad evidenza del fatto che il movimento di Rolls-Royce Holdings
subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 12,64 sterline, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 12,51. L'equilibrata forza rialzista di Rolls-Royce Holdings
è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 12,77.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)