Madrid: balza in avanti Caixabank

(Teleborsa) - Seduta positiva per la banca spagnola
, che avanza bene del 2,76%.
Lo scenario su base settimanale di Caixabank
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'Ibex 35
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per l'istituto di credito spagnolo
, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 8,841 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 8,967 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 8,759.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)