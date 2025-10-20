Milano 13:29
Madrid: balza in avanti Caixabank

(Teleborsa) - Seduta positiva per la banca spagnola, che avanza bene del 2,76%.

Lo scenario su base settimanale di Caixabank rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'Ibex 35. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per l'istituto di credito spagnolo, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 8,841 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 8,967 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 8,759.

