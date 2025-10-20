Madrid: Banco de Sabadel, quotazioni alle stelle

(Teleborsa) - Brilla la banca spagnola
, che passa di mano con un aumento del 3,99%.
La tendenza ad una settimana dell'istituto di credito spagnolo
è più fiacca rispetto all'andamento dell'Ibex 35
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Banco de Sabadel
, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 3,067 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 3,163. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 3,005.
