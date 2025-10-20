Milano 13:29
Madrid: Banco de Sabadel, quotazioni alle stelle

(Teleborsa) - Brilla la banca spagnola, che passa di mano con un aumento del 3,99%.

La tendenza ad una settimana dell'istituto di credito spagnolo è più fiacca rispetto all'andamento dell'Ibex 35. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Banco de Sabadel, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 3,067 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 3,163. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 3,005.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
