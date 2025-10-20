MAIRE, accordo in Norvegia: NEXTCHEM guida lo studio sui carburanti sostenibili

MAIRE

(Teleborsa) -annuncia che(Sustainable Technology Solutions) attraverso la controllata MyRechemical, un attore chiave nel segmento Waste-to-Chemical, si è aggiudicatauno studio di fattibilità per la produzione di metanolo a partire da rifiuti urbani e industriali nella raffineria di Mongstad in Norvegia.per convertire rifiuti urbani e industriali in gas di sintesi di grado chimico, che verrà ulteriormente trasformato in metanolo a bassa impronta carbonica. L’impianto produrrà metanolo circolare con una ridotta impronta di carbonio, conforme ai criteri della Direttiva EU sulle Energie Rinnovabili. Questo metanolo potrà inizialmente sostituire il combustibile marino per raggiungere gli obiettivi del regolamento FuelEU Maritime, esentando gli utilizzatori finali dall’acquisto di crediti ETS e dal pagamento di penali, ed essere potenzialmente impiegato come materia prima per impianti methanol-to-jet per la produzione di Sustainable Aviation Fuel (SAF) conforme al regolamento FuelEU Aviation.In qualità di integratore tecnologico e fornitore di servizi, NEXTCHEM consegnerà lo studio di fattibilità a Mana/Equinor, fornendo la valutazione tecnica ed economica della gassificazione dei rifiuti e della successiva purificazione del gas di sintesi per la produzione di metanolo., ha commentato: “Siamo orgogliosi di supportare questa partnership strategica funzionale al potenziale sviluppo delda rifiuti presso Mongstad, Norvegia. Il Nord Europa rappresenta un contesto ideale per progetti industriali replicabili e scalabili, con benefici ambientali e industriali tangibili".