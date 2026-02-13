Piazza Affari: andamento negativo per Maire

(Teleborsa) - Composto ribasso per il gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction
, in flessione del 2,42% sui valori precedenti.
Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Maire
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Le implicazioni di medio periodo dell'azienda attiva nell'impiantistica del settore energetico e delle infrastrutture
confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 15,62 Euro con primo supporto visto a 15,16. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 14,98.
