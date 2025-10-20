Myplant Middle East 2025: il nuovo hub internazionale del verde sostenibile nel Golfo

(Teleborsa) - Myplant & Garden
, la principale fiera italiana del florovivaismo, sbarca a Dubai dal 15 al 17 novembre 2025 con Myplant Middle East,
portando nel Golfo un format fieristico di successo mondiale. L’evento, patrocinato da istituzioni italiane ed emiratine tra cui il MOCCAE
e l’Ambasciata d’Italia
, si propone come piattaforma strategica per il business, l’innovazione e la cooperazione internazionale nel settore del verde e della sostenibilità urbana.
La fiera rappresenterà l’intera filiera del comparto, articolata in sei settori chiave (vivaismo, innovazione e servizi, fiori e decorazione, macchinari e tecnologie, arredo outdoor, architettura del paesaggio
), offrendo agli espositori accesso diretto ai mercati in espansione di urban development, turismo e real estate del Golfo.
Con la partecipazione di aziende internazionali e grandi gruppi come Tanseeq Investment Group
e Desert Group
, la manifestazione si inserisce nel contesto dei megaprogetti verdi del Medio Oriente
, stimati in oltre 800 miliardi di dollari
. Parallelamente, saranno presenti centinaia di buyer provenienti da Emirati, Qatar, Oman, Bahrein, Kuwait e Arabia Saudita,
a testimonianza di un mercato dinamico e multisettoriale orientato alla sostenibilità.
Accanto all’esposizione, tre giornate di incontri e conferenze internazionali
approfondiranno temi come paesaggio, innovazione, agri-tech e cambiamento climatico, con interventi di istituzioni, accademici e professionisti di rilievo, tra cui Andreas Kipar
e Francesco Ferrini.