Piazza Affari: andamento rialzista per Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Balza in avanti il colosso creditizio
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,19%.
La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE MIB
, ad evidenza del fatto che il movimento di Intesa Sanpaolo
subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.
Lo scenario tecnico dell'istituto di credito nato dalla fusione tra Sanpaolo IMI e Banca Intesa
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 5,43 Euro con area di resistenza individuata a quota 5,485. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 5,396.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)