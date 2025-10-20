Milano 13:32
Piazza Affari: andamento rialzista per Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Balza in avanti il colosso creditizio, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,19%.

La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE MIB, ad evidenza del fatto che il movimento di Intesa Sanpaolo subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.


Lo scenario tecnico dell'istituto di credito nato dalla fusione tra Sanpaolo IMI e Banca Intesa mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 5,43 Euro con area di resistenza individuata a quota 5,485. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 5,396.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
