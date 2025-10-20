Piazza Affari: brillante l'andamento di Banco di Desio e della Brianza

banca con sede a Desio

FTSE Italia Mid Cap

Banco di Desio e della Brianza

istituto di credito tricolore

(Teleborsa) - Avanza la, che guadagna bene, con una variazione del 2,56%.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Analizzando lo scenario dell'si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 7,533 Euro. Prima resistenza a 7,663. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 7,447.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)