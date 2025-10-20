Milano 13:34
Piazza Affari: risultato positivo per Safilo

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Scambia in profit il produttore di occhiali da sole e da vista, che lievita del 3,69%.

Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Safilo rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Lo status tecnico della big dell'occhialeria è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 1,831 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 1,753. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 1,909.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
