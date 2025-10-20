Piazza Affari: scambi al rialzo per Fineco

(Teleborsa) - Scambia in profit il leader italiano nell'equity trading
, che lievita del 2,12%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Fineco
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Fineco
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 19,17 Euro. Primo supporto visto a 18,89. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 18,73.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)