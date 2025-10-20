Milano 13:34
42.297 +1,29%
Nasdaq 17-ott
24.818 0,00%
Dow Jones 17-ott
46.191 +0,52%
Londra 13:35
9.390 +0,37%
Francoforte 13:34
24.112 +1,18%

Piazza Affari: scambi al rialzo per Fineco

Migliori e peggiori
Piazza Affari: scambi al rialzo per Fineco
(Teleborsa) - Scambia in profit il leader italiano nell'equity trading, che lievita del 2,12%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Fineco più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Fineco. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 19,17 Euro. Primo supporto visto a 18,89. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 18,73.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```