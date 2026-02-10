FinecoBank, acquistate azioni proprie per 226 mila euro

(Teleborsa) - Nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, FinecoBank
ha comunicato che il 6 febbraio 2026 ha acquistato 10.000 azioni proprie
, pari allo 0,002% del capitale sociale, al prezzo medio di 22,6 euro per azione, per un controvalore
pari a 226.000 euro
.
A seguito degli acquisti finora effettuati, il leader italiano nell'equity trading detiene 91.682 azioni proprie, pari allo 0,015% del capitale sociale.
Intanto, a Piazza Affari, peggiora la performance di Fineco
, con un ribasso dello 0,98%, portandosi a 22,28 euro.