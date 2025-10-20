Milano 13:36
42.295 +1,28%
Nasdaq 17-ott
24.818 0,00%
Dow Jones 17-ott
46.191 +0,52%
Londra 13:36
9.389 +0,37%
Francoforte 13:35
24.112 +1,18%

Piazza Affari: scatto rialzista per il FTSE Italia All-Share Financials

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: scatto rialzista per il FTSE Italia All-Share Financials
Si muove con il vento in poppa il FTSE Italia All-Share Financials, che arriva a 35.811,16 punti.
Condividi
```