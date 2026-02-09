Milano 17:35
46.823 +2,06%
Nasdaq 18:17
25.324 +0,99%
Dow Jones 18:17
50.087 -0,06%
Londra 17:35
10.386 +0,16%
Francoforte 17:35
25.015 +1,19%

Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: su di giri il FTSE Italia All-Share Financials
Avanza con forza il FTSE Italia All-Share Financials, che continua gli scambi a 41.472,67 punti.
