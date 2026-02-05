Milano 17:04
45.694 -2,02%
Nasdaq 17:04
24.508 -1,54%
Dow Jones 17:04
48.881 -1,25%
Londra 17:04
10.305 -0,93%
Francoforte 17:04
24.359 -0,99%

Pesante sul mercato di Piazza Affari il FTSE Italia All-Share Financials

Giornata da dimenticare per il FTSE Italia All-Share Financials, che retrocede a 40.248,78 punti, ritracciando del 2,73%.
