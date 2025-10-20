Simone, Integrae SIM abbassa target price a 2,30 euro e conferma Buy

(Teleborsa) -ha abbassato a(da 2,50 euro) il prezzo obiettivo su Simone, società attiva nel campo dell'editoria quotata su Euronext Growth Milan, confermando il giudizio sul titolo a "" visto l'upside potenziale del 68,8%.Gli analisti hanno evidenziato che nel2025, Simone ha registrato undi, in calo del 13,4% rispetto ai 9,63 milioni del 2024, a causa del rinvio di alcuni concorsi pubblici di rilievo. L’EBITDA si è attestato a 0,39 milioni (da 1,10 milioni), con una marginalità del 4,7%, mentre l’EBIT è risultato negativo per 0,46 milioni a fronte di ammortamenti per 0,85 milioni. Ilè anch’esso negativo (–0,52 milioni), in peggioramento rispetto all’utile di 0,32 milioni del primo semestre 2024. La posizione finanziaria netta è passata da cassa positiva per 0,27 milioni a debito di 1,15 milioni, per effetto degli investimenti sostenuti nel periodo.Integrae Sim ha aggiornato le proprie stime, prevedendo per l’intero FY25 un valore della produzione die un EBITDA di 2,2 milioni (marginalità dell’11,8%). Entro il 2027, i ricavi dovrebbero salire a 21,7 milioni, con un EBITDA di 4,1 milioni e una marginalità del 18,9%, pari a un CAGR 2024-2027 del 7,3%.La, basata su DCF e multipli di mercato, assegna a Simone undi, corrispondente a un target price di 2,30 euro per azione.