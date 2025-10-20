Milano 17:35
Stellantis, Filosa: serve una svolta europea sulle regole. Confermato il Piano Italia
(Teleborsa) - Il Ceo di Stellantis, Antonio Filosa, ha incontrato oggi i sindacati al Centro Stile di Torino, ribadendo l’impegno del gruppo verso l’Italia e chiedendo una mobilitazione comune per modificare la regolamentazione europea sulle emissioni. "Serve rivedere la regolamentazione europea, che non tiene conto della realtà del mercato e del contesto industriale – ha dichiarato Filosa –. Abbiamo bisogno del supporto di tutti gli stakeholder, a partire dalle organizzazioni sindacali, per sostenere un obiettivo collettivo".

Il manager ha sottolineato che gli obiettivi troppo stringenti imposti dall’Ue "hanno spiazzato domanda e offerta" e invocato un approccio basato sulla neutralità tecnologica, incentivi al rinnovo del parco auto, tutela delle piccole vetture e una revisione dei target per i veicoli commerciali.

Filosa ha poi confermato che il Piano Italia è solido e in linea con le tempistiche, con l’avvio della produzione della Fiat 500 ibrida a Mirafiori da novembre e della Jeep Compass multienergy a Melfi nelle prossime settimane.

Tra le novità annunciate, 400 nuove assunzioni a Mirafiori per sostenere la produzione e l’introduzione del secondo turno da febbraio 2026. Il Ceo ha inoltre confermato l’obiettivo di garantire "un futuro stabile" allo stabilimento di Cassino grazie a un’offerta multi-energia per le nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio, e ha ricordato che la gigafactory di Termoli resta in valutazione, con una decisione attesa entro fine anno.
