Stellantis, Filosa: serve una svolta europea sulle regole. Confermato il Piano Italia

Stellantis

(Teleborsa) - Il Ceo di, ha incontrato oggi i sindacati al Centro Stile di Torino, ribadendo l’impegno del gruppo verso l’e chiedendo una mobilitazione comune per modificare lasulle. "Serve rivedere la regolamentazione europea, che non tiene conto della realtà del mercato e del contesto industriale – ha dichiarato Filosa –. Abbiamo bisogno del supporto di tutti gli stakeholder, a partire dalle organizzazioni sindacali, per sostenere un obiettivo collettivo".Il manager ha sottolineato che glitroppo stringenti imposti dall’Ue "hanno spiazzato domanda e offerta" e invocato un approccio basato sulla, incentivi al rinnovo del parco auto, tutela delle piccole vetture e una revisione dei target per i veicoli commerciali.Filosa ha poi confermato che ilè solido e in linea con le tempistiche, con l’avvio della produzione della Fiat 500 ibrida ada novembre e della Jeep Compass multienergy anelle prossime settimane.Tra le novità annunciate,a Mirafiori per sostenere la produzione e l’introduzione del secondo turno da febbraio 2026. Il Ceo ha inoltre confermato l’obiettivo di garantire "un futuro stabile" allo stabilimento digrazie a un’offerta multi-energia per le nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio, e ha ricordato che ladi Termoli resta in valutazione, con una decisione attesa entro fine anno.