Stellantis tenta il recupero dopo crollo venerdì. Equita taglia il tp

(Teleborsa) - Si muove al rialzo il titolo Stellantis
con un progresso dell'1,60% cercando di recuperare le perdite di venerdì
, dopo la la pubblicazione anticipata dei risultati preliminari 2025 e una serie di annunci che hanno deluso il mercato.
Gli analisti di Equita hanno tagliato il target price del 17% a 7,9 euro e confermato il giudizio hold.
Lo scenario su base settimanale della casa automobilistica italo-francese-statunitense
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Stellantis
, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 6,031 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 6,345. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 5,854.