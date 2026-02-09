Milano 12:40
46.409 +1,16%
Nasdaq 6-feb
25.076 0,00%
Dow Jones 6-feb
50.116 +2,47%
Londra 12:40
10.359 -0,10%
Francoforte 12:40
24.784 +0,25%

Finanza, Consensus
Stellantis tenta il recupero dopo crollo venerdì. Equita taglia il tp
(Teleborsa) - Si muove al rialzo il titolo Stellantis con un progresso dell'1,60% cercando di recuperare le perdite di venerdì, dopo la la pubblicazione anticipata dei risultati preliminari 2025 e una serie di annunci che hanno deluso il mercato.

Gli analisti di Equita hanno tagliato il target price del 17% a 7,9 euro e confermato il giudizio hold.

Lo scenario su base settimanale della casa automobilistica italo-francese-statunitense rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Stellantis, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 6,031 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 6,345. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 5,854.
