Milano 13:37
42.291 +1,28%
Nasdaq 17-ott
24.818 0,00%
Dow Jones 17-ott
46.191 +0,52%
Londra 13:37
9.390 +0,38%
Francoforte 13:35
24.112 +1,18%

Tasso disoccupazione Cina in settembre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Tasso disoccupazione Cina in settembre
Cina, Tasso disoccupazione in settembre pari a +5,2%, in calo rispetto al precedente +5,3% (la previsione era +5,3%).
Condividi
```