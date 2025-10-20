Milano
Tasso disoccupazione Cina in settembre
20 ottobre 2025 - 07.00
Cina,
Tasso disoccupazione in settembre pari a +5,2%
, in calo rispetto al precedente +5,3% (la previsione era +5,3%).
