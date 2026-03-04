Milano 11:45
45.092 +1,40%
Nasdaq 3-mar
24.720 0,00%
Dow Jones 3-mar
48.501 -0,83%
Londra 11:45
10.528 +0,42%
Francoforte 11:44
24.152 +1,52%

Tasso disoccupazione Unione Europea in gennaio

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Tasso disoccupazione Unione Europea in gennaio
Unione Europea, Tasso disoccupazione in gennaio pari a +6,1%, in calo rispetto al precedente +6,2% (la previsione era +6,2%).
Condividi
```