Milano 11:22
47.488 +0,13%
Nasdaq 26-feb
25.034 0,00%
Dow Jones 26-feb
49.499 +0,03%
Londra 11:22
10.900 +0,49%
Francoforte 11:22
25.341 +0,21%

Germania, Tasso disoccupazione in febbraio

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Germania, Tasso disoccupazione in febbraio
Germania, Tasso disoccupazione in febbraio pari a +6,3%, invariato rispetto al precedente (in linea con le stime degli analisti).
Condividi
```