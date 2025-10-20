Ulisse Biomed, Basile: con Next Generation Sequencing si apre una nuova fase di vita dell'azienda

(Teleborsa) - “I risultati semestrali dimostrano sicuramente che un'importante fase dell'azienda è terminata
. La crescita dei ricavi di vendita, circa il 40%, è la dimostrazione del fatto che questo passaggio è ormai completato". Lo ha detto a Teleborsa Nicola Basile
, Chief Executive Officer di Ulisse Biomed, in occasione della sesta edizione di NextGems, l'investor conference dedicata alle società di piccola capitalizzazione quotate su Borsa Italiana.
"A ciò si aggiunge un altro importante elemento, la chiusura della fase di ristrutturazione aziendale
che ha visto un impatto importante di saving sui costi di struttura
", prosegue l'Ad che precisa "L'anno si chiuderà in linea con quanto indicato nelle guidance
, con però l'apertura a nuove prospettive
e nuove tipologie di business
che nelle guidance non erano state incluse. Questo perché siamo un'azienda molto dinamica e in grado di cogliere opportunità ulteriori rispetto al normale flusso dell'attività di Ulisse Biomed".
Riguardo all'investimento sottoscritto con Global Corporate Finance e Sterling Atlantic
, Basile ha ricordato che "l'operazione prevede da parte delle società statunitensi di un impegno fino a 10 milioni di euro in tre anni
. Si tratta di un investimento poco diluitivo
e mira a finanziare soprattutto gli investimenti nelle tre aree che ci aspettiamo di sviluppare nei prossimi tre anni: continua verticalizzazione
del nostro business; internazionalizzazione
; e valutazione di eventuali operazioni societarie
che ci consentano di accelerare la crescita
, sempre nell'obiettivo finale di garantire un'offerta verticale ed integrata
al nostro cliente".
Ulisse Biomed continua a dialogare con gli investitori, non solo di natura prettamente finanziaria. Per il futuro l'obiettivo "è sicuramente quello di portare all'interno del parco soci investitori istituzionali
. È qualcosa che dobbiamo avere ancora per qualche anno nelle nostre strategie di supporto al business operativo".
Ulisse si sta espandendo in nuovi ambiti applicativi
, attraverso l’ingresso in nuovi mercati tecnologici ad elevato valore aggiunto e in un mercato in forte crescita e ampio potenziale. Il riferimento nello specifico è al mercato del cosiddetto Next Generation Sequencing
(NGS).
"Entriamo in una fase nuova della vita di Ulisse Biomed
perché il sequenziamento
è qualcosa che va in parallelo alla nostra attuale tecnologia proprietaria, che è la PCR. Il tutto con due componenti importanti: primo, il valore aggiunto di questo business è decisamente superiore a quello della PCR; e secondo, è un mercato italiano ed europeo a tasso di crescita tre volte o cinque volte superiore, a seconda dei mercati, rispetto all'attuale business", ha concluso Basile.