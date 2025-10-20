Milano 13:37
42.291 +1,28%
Nasdaq 17-ott
24.818 0,00%
Dow Jones 17-ott
46.191 +0,52%
Londra 13:37
9.390 +0,38%
Francoforte 13:35
24.112 +1,18%

Vendite dettaglio Cina (YoY) in settembre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Vendite dettaglio Cina (YoY) in settembre
Cina, Vendite dettaglio in settembre su base annuale (YoY) +3%, in calo rispetto al precedente +3,4% (la previsione era +2,9%).
Condividi
```