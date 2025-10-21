3M Company rivede al rialzo la guidance per la seconda volta

(Teleborsa) - Il colosso industriale statunitense 3M Company ha rivisto al rialzo la guidance per la seconda volta quest'anno
, indicando un EPS adjusted
compreso tra 7,95 e 8,05 dollari
per azione, rispetto alla precedente previsione di 7,75-8 dollari per azione. Il margine operativo
è previsto in crescita di 180-200 punti base
, rispetto alla precedente previsione di un aumento di 150-200 punti base.
A sostenere i risultati contribuiscono misure di riduzione dei costi
e la focalizzazione su prodotti a più alto margine
. L'azienda ha lanciato 70 nuovi prodotti nel terzo trimestre e prevede di raggiungere 250 nuovi lanci di prodotti entro la fine del 2025, superando l'obiettivo iniziale di 215.
Il titolo 3M sta beneficiando dell'annuncio di un rialzo delle stime e registra al Nyse un progresso dell'1,56% dopo aver chiuso la seduta regolare di ieri in rialzo dell'1,4%.
Frattanto, 3M ha registrato nel terzo trimestre un EPS adjusted di 2,19 dollari
per azione, superando le stime degli analisti di 2,08 dollari. I ricavi
totali sono cresciuti di oltre il 4% a 6,32 miliardi
di dollari, al di sopra delle stime degli analisti di 6,25 miliardi di dollari, mentre la crescita organica delle vendite è risultata pari al 3,2%. (Foto: Ifeelstock | dreamstime)