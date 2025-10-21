3M Company rivede al rialzo la guidance per la seconda volta

3M Company

(Teleborsa) - Il colosso industriale statunitense, indicando uncompresoper azione, rispetto alla precedente previsione di 7,75-8 dollari per azione. Ilè previsto, rispetto alla precedente previsione di un aumento di 150-200 punti base.A sostenere i risultati contribuiscono misure die la. L'azienda ha lanciato 70 nuovi prodotti nel terzo trimestre e prevede di raggiungere 250 nuovi lanci di prodotti entro la fine del 2025, superando l'obiettivo iniziale di 215.Il titolo 3M sta beneficiando dell'annuncio di un rialzo delle stime e registra al Nyse un progresso dell'1,56% dopo aver chiuso la seduta regolare di ieri in rialzo dell'1,4%.Frattanto, 3M ha registrato nel terzo trimestre unper azione, superando le stime degli analisti di 2,08 dollari. Itotali sonodi dollari, al di sopra delle stime degli analisti di 6,25 miliardi di dollari, mentre la crescita organica delle vendite è risultata pari al 3,2%.