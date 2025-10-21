Milano 15:19
42.737 +0,81%
Nasdaq 20-ott
25.141 0,00%
Dow Jones 20-ott
46.707 +1,12%
Londra 15:19
9.430 +0,28%
Francoforte 15:19
24.296 +0,15%

3M Company rivede al rialzo la guidance per la seconda volta

Finanza
3M Company rivede al rialzo la guidance per la seconda volta
(Teleborsa) - Il colosso industriale statunitense 3M Company ha rivisto al rialzo la guidance per la seconda volta quest'anno, indicando un EPS adjusted compreso tra 7,95 e 8,05 dollari per azione, rispetto alla precedente previsione di 7,75-8 dollari per azione. Il margine operativo è previsto in crescita di 180-200 punti base, rispetto alla precedente previsione di un aumento di 150-200 punti base.

A sostenere i risultati contribuiscono misure di riduzione dei costi e la focalizzazione su prodotti a più alto margine. L'azienda ha lanciato 70 nuovi prodotti nel terzo trimestre e prevede di raggiungere 250 nuovi lanci di prodotti entro la fine del 2025, superando l'obiettivo iniziale di 215.

Il titolo 3M sta beneficiando dell'annuncio di un rialzo delle stime e registra al Nyse un progresso dell'1,56% dopo aver chiuso la seduta regolare di ieri in rialzo dell'1,4%.

Frattanto, 3M ha registrato nel terzo trimestre un EPS adjusted di 2,19 dollari per azione, superando le stime degli analisti di 2,08 dollari. I ricavi totali sono cresciuti di oltre il 4% a 6,32 miliardi di dollari, al di sopra delle stime degli analisti di 6,25 miliardi di dollari, mentre la crescita organica delle vendite è risultata pari al 3,2%.







(Foto: Ifeelstock | dreamstime)
Condividi
```