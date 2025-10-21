Milano 13:24
Finanza
Analisi Tecnica: CHF/USD del 20/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 20 ottobre

Sostanziale invarianza per il Franco rosso crociato contro USD, che archivia la seduta con un -0,08%.

Il quadro tecnico del Franco svizzero contro Dollaro USA segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 0,7909, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 0,795. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 0,7896.


