Milano 13:25
42.804 +0,97%
Nasdaq 20-ott
25.141 0,00%
Dow Jones 20-ott
46.707 +1,12%
Londra 13:25
9.432 +0,31%
Francoforte 13:25
24.311 +0,22%

Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 20/10/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 20/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 20 ottobre

Moderatamente al rialzo la prestazione del principale indice della Borsa di Londra, che chiude con una variazione percentuale dello 0,37%.

Le implicazioni di breve periodo del FTSE 100 sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 9.475,7. Possibile una discesa fino al bottom 9.377,5. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 9.573,9.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```