Milano 9:10
45.939 +0,32%
Nasdaq 19-feb
24.797 0,00%
Dow Jones 19-feb
49.395 -0,54%
Londra 9:10
10.645 +0,17%
25.054 +0,04%

Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 19/02/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 19/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 19 febbraio

Frazionale rialzo per il principale indice della Borsa di Londra, che mette a segno un modesto profit a +0,31%.

Tecnicamente, il FTSE 100 è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 10.748,5, mentre il supporto più immediato si intravede a 10.508,7. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 10.988,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```