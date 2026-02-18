Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 17/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 17 febbraio
Frazionale rialzo per il principale indice della Borsa di Londra, che mette a segno un modesto profit a +0,5%.
L'esame di breve periodo del FTSE 100 classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 10.642,5 e primo supporto individuato a 10.488,8. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 10.796,2.
