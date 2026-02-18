Milano 12:03
46.355 +1,29%
Nasdaq 17-feb
24.702 0,00%
Dow Jones 17-feb
49.533 +0,07%
Londra 12:03
10.670 +1,08%
Francoforte 12:03
25.265 +1,07%

Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 17/02/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 17/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 17 febbraio

Frazionale rialzo per il principale indice della Borsa di Londra, che mette a segno un modesto profit a +0,5%.

L'esame di breve periodo del FTSE 100 classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 10.642,5 e primo supporto individuato a 10.488,8. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 10.796,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```