Milano 10:58
45.706 +0,63%
Nasdaq 13-feb
24.733 0,00%
Dow Jones 0:00
49.501 0,00%
Londra 10:58
10.524 +0,48%
Francoforte 10:58
24.861 +0,24%

Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 16/02/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 16/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 16 febbraio

Controllato progresso per il principale indice della Borsa di Londra, che chiude in salita dello 0,37%.

Tecnicamente, il FTSE 100 è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 10.539,5, mentre il supporto più immediato si intravede a 10.419,6. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 10.659,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```