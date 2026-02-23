Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 20/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 20 febbraio
La giornata del 20 febbraio chiude piatta per il principale indice della Borsa di Londra, che riporta un -0,19%.
Tecnicamente, il FTSE 100 è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 10.744,4, mentre il supporto più immediato si intravede a 10.531,2. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 10.957,6.
