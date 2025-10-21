Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 20/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 20 ottobre
Lieve ribasso per il Light Sweet Crude Oil, che chiude in flessione dello 0,34%.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il greggio WTI, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 56,97. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 58,3. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 56,52.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)